Karetní dýchánek v knihovně

Chybí vám parťák, se kterým byste mohli hrát karty? Nikdo ve vašem okolí s vámi nesdílí karetní vášeň? Pak přijďte do Městské knihovny v Ostrově a společně si zahrajte Žolíky či Prší. Přijďte tak strávit příjemné odpoledne do příjemného prostředí s lidmi, kteří mají stejnou zálibu jako vy. Nezahrajete si jen karty, ale můžete zde poznat i nové přátele. Vstupné je dobrovolné a hrát můžete od 16 do 18 hodin.

15. listopadu, od 16 hodin, Městská knihovna Ostrov