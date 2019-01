Dům kultury Ostrov a Česká unie karikaturistů pořádají výstavu karikatur Vladimíra Menšíka. Výstava, kterou najdete na Staré radnici v Ostrově, bude zahájena dnes, 10. ledna, v 17 hodin. Pak výstava potrvá až do 3. března. Shlédnout ji můžete od středy do neděle, v rozmezí od 13 do 17 hodin. Pondělí a úterý mají zavřeno.

