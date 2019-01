Vrcholem několikaleté spolupráce ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Karlovarského městského divadla a Karlovarského symfonického orchestru je netradičně pojaté představení inspirované dílem Camilla Saint-Saënse Karneval zvířat. Děti budou hrát, zpívat a tančit, živě je doprovodí orchestr pod taktovkou šéfdirigenta KSO Jana Kučery. Vy, jako diváci, uvidíte a uslyšíte spoustu zvířat, dozvíte se, jak závodí želvy, proč by se měli pianisti zavírat do klece nebo jestli je lev opravdu nejlepším králem. Výsledek této spolupráce můžete shlédnout 25. ledna, od 9 do 11 hodin v Karlovarském městském divadle.

