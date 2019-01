Vedle svých filmových počinů jsou přesvědčivý i ve fotografování. To dokazuje skupina dvaatřiceti českých kameramanů výstavou Kameramani fotografují. Uvidíte díla kapacit jako jsou Marek Jícha, Vladimír Holomek, Barla Andrej, Myslík Jiří, Ivan Šlapeta nebo Jaromír Šofr. Výstavu můžete navštívit do 2. září v karlovarské Galerii umění, a to každý den kromě pondělí od 10 hodin do 17 hodin.