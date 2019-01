Koncert skupiny Zajíc Company

Každá kapela si myslí, že její tvorba je nejoriginálnější a nejlepší na světě a že je schopna dodat posluchačům ten známý euforický dojem vznikající poslechem nádherné muziky – a i my máme stejný názor. Jsme karlovarská hudební skupina Zajíc Company, která ve své tvorbě kloubí prvky rocku, funku, elektroniky a české texty. Úspěšně brázdíme s našimi písněmi již 18 let rozličná pódia klubů a festivalů. Přijďte si nás poslechnout do Divadla Husovka v pátek 23. listopadu od 20 hodin. Support Shoe Cut, vstupné 150 kč.