Konference Internetem bezpečně

Chcete se dozvědět, jaké jsou kybernetické hrozby a co dělat v případě ohrožení? Jsou vaše děti závislé na IT technologiích, sociálních sítích nebo on-line hrách? Chcete se dozvědět, jak se chránit v kyberpostoru, jak ochránit své děti a co dělat s jejich závislostí? To a ještě více se dozvíte na konferenci Internetem bezpečně 2018. Ta bude obohacena o možnost vyzkoušet si nejnovější technologie od chytré domácnosti až po virtuální realitu. Účast na konferenci přislíbili například specialisté z Linky Bezpečí, z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost či Policie ČR a další. Akce se koná v hotelu Thermal.