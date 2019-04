Komedie Líbánky na Jadranu pojednává o stanování v chorvatském kempu, lásce po padesátce i v pětadvaceti, dvojčatech, prázdninovém opalování, šnorchlování a koloběhu života nejen na Jadranu. Manželé Eva a Bob si vyjedou připomenout svou svatební cestu, aby se připravili na blížící se každodenní důchodové soužití. Vydrží čelit velkému množství společně tráveného volného času? Budou si mít ještě vůbec co říct? A jakou roli během jejich dovolené sehrají mladí milenci, kteří si v kempu postaví stan vedle nich? To se dozvíte, jen když přijdete 11. dubna v 19:30 do Karlovarského městského divadla. Vstupné je 200 – 600 korun.

