Limonádový Joe v kulturáku

Padouch, kráska, hrdina – to je naše rodina! Kdo by neznal rčení z proslulé komedie Jiřího Brdečky Limonádový Joe. Komedii z dob, kdy Divoký západ byl tak divoký, že to překoná i nejdivočejší představy, můžete vidět v Domě kultury. A to v podání Divadla bez Hranic Praha, které sem přijede ve středu 28. listopadu a „Koňskou operu“ od 19:30 uvede. Představení s herci nastudoval režisér Petr Míka. V hlavní roli Limonádového Joea se představí Radek Fejt, Tornádo Lou zahraje Magdalena Wronková a Horáce Hogofoga Jan Bartoška.

