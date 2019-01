Máte rádi opravdu malá autíčka?

Ostrov – Každý milovník automobilových modelů je srdečně zván na vernisáž výstavy Ludvíka Dvořáka s názvem Kdo si hraje nezlobí. V připravené expozici uvidíte kovové modely vozů značek Jeep, VW T1, sběratelské modely Bburago ze série Diamonds, Hummer, Humvee, Tatra, Kinder Surprisse a mnoha jiných značek, které znáte ze silnic, ovšem větší. Výstavu Na Staré radnici můžete navštívit do 9. září. Pro vstup si připravte 30 korun, senioři, zdravotně handicapovaní a děti do 15 let mají na vstup poloviční slevu.