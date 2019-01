Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka vznikla před více než 45 lety v Karlových Varech, zakladateli jsou Antonín Dvořák, vnuk skladatele, pěvec Peter Dvorský a dirigent Libor Pešek.. Soutěž, zpočátku určená studentům uměleckých škol, se stala během let uznávanou soutěží mezinárodní. Zúčastňuje se jí každoročně 80-110 pěvců z celého světa v oborech OPERA (do 35 let včetně), JUNIOR (do 24 let včetně) a obor PÍSEŇ. Soutěž a koncerty se konají na různých místech Karlových Varů – hotel Thermal, Karlovarské městské divadlo, LS Kriváň, Lázně III a další.. Koná se na různých místech Karlových Varů.