Na Bramboře kolem světa

Nikdy předtím nedojeli na motorce dál než do Švýcarska, nikdy předtím neopustili hranice Schengenu. I přesto se Kateřina Kadlusová a František Nykl vyhoupli do sedla staré motorky Brambory a neohroženě se vypravili na cestu kolem světa. Během své 560 dní trvající pouti projeli 29 zemí na 4 kontinentech a ujeli asi 90 000 kilometrů. Jaké to je zabalit si svých pár švestek, vyhoupnout se do sedla a roka a půl s motorkou brázdit svět? A ještě ke všemu v páru? Neváhejte a přijďte si 20. února, od 17 hodin, v Městské knihovně v Ostrově poslechnout veselé historky, které během své cesty kolem světa na Bramboře tihle dva blázni nasbírali.

20. února, od 17 hodin, Městská knihovna Ostrov