Sluníčko slíbí měsíčku, že když už půjde spinkat, bude mu pak vyprávět, co se zatím odehrálo na kouzelném paloučku. Co tropí tančící slunečnice, kamarádi žabáci Kvik a Kvak, neodolatelný „šoumen“ myšák Kiko, rybičky pod hladinou, papíroví draci i kamarádi Jů a Hele. Užijte si s dětmi toto kouzelné představení, a to 17. února od 15 hodin, v Karlovarském městském divadle. Vstupné je od 80 do 100 korun.

17. února, od 15 hodin, Karlovarské městské divadlo