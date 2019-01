Na pořádný rock do Potůčků

Příznivci rockové muziky by měli v sobotu zamířit do krušnohorských Potůčků. Do nočních hodin tu bude o zábavu postaráno, z dalekých i nedalekých končin přijedou a do svahu opřou své tvrdé akordy seskupení, jež si říkají Dark Gamballe – Crossover (Vyškov), Desert Island- Hard Rock (USA, California) Trynity – Metalcore (D, Chemnitz), Your Delusion – Trash Metal (Nejdek) Loco Loco – Rock Scream (Praha), Gate Crasher – Rock (Brno), Cypecore – Melodic Death Metal (D, Mannheim).