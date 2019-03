Návrat vlků do české krajiny

V rámci cyklu přírodovědných přednášek a exkurzí „Valeč – brána Doupova“ vás zveme na přednášku Štěpánky Kadlecové z Hnutí Duha o šelmách a jejich návratu do české krajiny. Promítneme si i film Causa Carnivora. Proberou se otázky, zda jsou šelmy škodnou zvěří, anebo zda mají v ekosystému svou nezastupitelnou roli. Tentokrát se bude povídat o návrat vlků do

Krušných hor. Nedávno bylo zjištěno, že vlci u našich sousedů v Německu nalezli skvělý životní prostor v místech vojenských základen a újezdů německé armády – čeká stejný osud Doupov a vojenský prostor Hradiště, který s obcí Valeč sousedí? To se dovíte již 14. března od 17:30 v sále valečského zámku.

14. března, od 17:30, státní zámek Valeč