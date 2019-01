Jáchymov – U historické Šlikovy věže v Jáchymově se v sobotu uskuteční další ročník hudebního festivalu Šlikovka. Vystoupí na něm na různé podoby rockové hudby zaměřené kapely. Ať už je to Shoe Cut z Karlových Varů, Richard Scheufler z Prahy, rovněž pražští Bubeníci z Anděla, Nil z České Třebové a Seventh Passion z Plzně. Festival začíná v 18 hodin. Vstupné je 70 korun, zakoupené vstupenky od 17.45 do 18.30 hodin jsou slosovatelné do tomboly.