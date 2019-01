Návštěvníkům je k dispozici menší krytý bazén v hotelu Schwarz. Bazén o rozměrech 15 x 6 metrů, hloubkou od 90 cm do 180 cm, protiproudem a vířivou vanou je otevřen pro širokou veřejnost. Také zde můžete využít saunu, která je otevřená od 15 do 21 hodin. Pondělí – pátek od 14 do 21, sobota a neděle od 12 do 21 hodin