Navštivte výstavu Ivany Haiek

Malby Ivany Haiek dokumentují období její umělecké kariéry na přelomu 60. a 70. let minulého století, ve kterém prožívala nesnadné změny. Nejdříve náhlé rozloučení s rodnou zemí, Československem, a poté následující proces integrace do italského kontextu. V roce 1969 byla z politických důvodů v Československu odsouzena, a proto se nemohla vrátit zpět do své domoviny. Její tematika spočívá v propojení organických a geometrických abstraktních prvků. To v té době zaujalo Bruna Munariho, který jí pomohl uspořádat její první výstavu v galerii San Michele. Akce se koná v Interaktivní galerii Becherova Vila.