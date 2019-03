Noc s Andersenem v knihovně

Každý rok mají čtenáři možnost účastnit se nocování k knihovně. Jelikož je o akci vždy velký zájem, budou letos zájemci losováni. Ptáte se, jak se dostat do slosování? Tak přijďte do Městské knihovny v Ostrově a vyplňte jednoduchý test. Správně vyplněný test bude zařazen do slosování. Akce je určena registrovaným čtenářům knihovny, žákům 1. až 5. třídy základní školy. Termín losování bude včas zveřejněn na webových a facebookových stránkách knihovny.

29. – 30. března, od 17 hodin, Městská knihovna Ostrov