O kila méně ve Sportstudiu Prima

Vánoce nejsou spojené jen s dárky pod stromečkem, ale také s jídlem, a s ním jdou kila nahoru. Leckdo si dává na nový rok předsevzetí zhubnout. Pro ty, jež si ho už vyřkli, je zde otevřené Sportstudio Prima. To vám nabídne nejen nespočet cvičebních pomůcek a strojů, ale i odborného personálu, od lektorek aerobiku, přes fitness trenéry až třeba po instruktory kulturistiky. Těšit se můžete na jógu, tabatu, pilates, zumbu i kruhové tréninky. Lze si zaplatit vstup nejen do posilovny, ale i do solária. Opomenuto nebylo ani na základní či rozšířené měření InBody s analýzou výsledků.

Buchenwaldská 460/7, Karlovy Vary – Rybáře