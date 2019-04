Ostrovský swap aneb otoč šatník levně a ekologicky

Přines, co chceš poslat dál. Vyber si, co potřebuješ nebo se ti to líbí, a odnes si to. To je zhruba v kostce swap. A právě taková akce, po vzoru větších měst, se uskuteční i v Ostrově, a to v sobotu 13. dubna od 12 do 17 hodin v předsálí domu kultury. Princip akce je velmi prostý: přineste vlastní vyřazené oblečení, boty, šperky, kabelky či drobné doplňky do domácnosti, které už se vám nehodí, a odneste si cokoliv z toho, co přinesli ostatní. Jedinou podmínkou je nosit na swap hezké a kvalitní věci. Takové, jaké byste klidně darovali i svým přátelům, hlavně čisté, vyprané a v super stavu. Kromě jednorázového vstupného v podobě padesátikoruny nic neplatíte. Bez ohledu na to, kolik toho sami přinesete a kolik odnesete. Cílem je smysluplná výměna – nejšetrnější způsob, jak získat to, co momentálně potřebujete. Současně se omezí vznik zbytečného odpadu a ušetří čas i peníze zúčastněných.Tašku s věcmi můžete odevzdat v domě kultury už v pátek 12. dubna od 16 do 20 hodin nebo v sobotu od 8 do 12 hodin. Organizátoři budou rádi za mail na: failova@dk-ostrov.cz, díky čemuž získají přehled o lidech a věcech k výměně. Zároveň hledají dobrovolníky, kteří by měli chuť pomoci s organizací akce a tříděním věcí.

13. dubna, od 12 hodin, Dům kultury Ostrov