Ozvěny festivalu Nový ruský film

Úkolem festivalu je ukázat českým a ruským divákům současný ruský film, jeho otevřenost, objektivitu a světovou úroveň režisérů, herců a producentů. Cílem je seznámit s filmy nejen obyvatele města, ale také návštěvníky lázní, pro které může být shlédnutí filmu příjemným kulturním zpestřením pobytu. Přichystán je film Sobibor, který začne v 15:30. Je to válečné drama na základě reálných událostí, které se odehrály v roce 1943 v nacistickém táboře smrti Sobibor v Polsku. Hlavním hrdinou je sovětský Žid Alexandr Pečerskij, intendant a vojenský zásobovač, který to dotáhl až k hodnosti poručíka. V 18 hodin bude spuštěn film První. Petr I. vydal nařízení o vyslání expedice k nejsevernějším hranicím ruské země. Do čela této expedice byl postaven legendární mořeplavec Vitus Bering. Jedním z členů expedice se stane prozatím neznámý, ale v budoucnu světoznámý námořník Semjon Čeljuskin. Film je historickým dramatem natočeným na základě reálných událostí. Oba filmy jsou uváděny v ruském znění s českými titulky a shlédnout je lze v Malém sálu Thermalu.

9. ledna, od 15:30, hotel Thermal – Malý sál