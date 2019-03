Pat a Mat jedou na dovolenou

Představení nápaditě spojuje zdánlivě nespojitelné – animovaný loutkový film a živé herce – a vtipně rozvíjí anekdotickou zápletku o tom, jak se dva kutilové vydají na cesty. Cestují vlakem, letí letadlem, zamíří do vesmíru, jedou lodí, bojují s děsivým chapadlem, ale když se konečně dostanou do vysněného hotelového pokoje v přímořském letovisku, je jejich jediným zájmem přetvořit jej tak, aby se co nejvíc podobal jejich domovu. Jak tato strastiplná dovolená Pata a Mata dopadne, uvidíte 3. března, od 15 hodin, v Karlovarském městském divadle. Vstupné je 80 – 100 korun.

