Páteční retročtení v knihovně

Chcete znovu prožít posledních sto let naší republiky? Pak máte jedinečnou příležitost v Krajské knihovně Karlovy Vary, kde se koná akce retročtení. Díky ní se můžete přenést prostřednictvím čtených ukázek, obrazových, zvukových i chuťových vjemů do historie naší země. Ponořte se do časů První republiky, německé okupace i poúnorových časů, ochutnejte minulých 100 let všemi smysly. Krajská knihovna nezapomněla ani na děti, pro které je připraveno herní odpoledne s hraním her našich babiček, maminek i her našeho dětství, a to od 14 hodin v dětském oddělení. Poté, od 16 hodin, je retroodpoledne rozděleno na 3 etapy – První republika, Německá okupace a Socialismus. Poslední minuty budou věnovány Sametové revoluci.

30. listopadu, přednášky od 16 hodin, Krajská knihovna K.Vary – Dvory