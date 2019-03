Anglický hudebník Phil Shoenfelt působil na hudební scéně v New Yorku a Londýně. Vydal několik CD a hrál s Nickem Cavem. V roce 1994 přijel do Prahy , která ho uchvátila natolik, že se sem v roce 1995 přestěhoval. 3. dubna přijede zahrát i do Husovky, kde vystoupí s kytaristou Davidem Babkou. Koncert začne v 19:30 a vstupné je 150 korun.

3. dubna, od 19:30, divadlo Husovka