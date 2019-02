Ples města Hroznětín

Město Hroznětín pořádá v Domě kultury v Ostrově Hroznětínský ples, který se koná 23. února od 20 hodin. Večerem vás provede moderátor Českého rozhlasu Vladimír Malošík a hostem bude Milan Drobný. K tanci a poslechu zahraje orchestr K-BAND vedený Josefem Husákem a DJ SUNNY. Nechybí ani bohatá tombola. Vstupné na hlavní sál stojí 250 Kč a do kavárny 200 Kč, každá vstupenka je slosovatelná. V ceně vstupného je i autobusová doprava z Hroznětína do Ostrova a zpět. Odjezd z Krušnohorského náměstí z Hroznětína je v 19:15 a z Mírového náměstí z Ostrova zpět do Hroznětína ve 2:30.

