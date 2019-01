Nezoufejte, že počasí venku vypadá spíše na zimu než na současný podzim. Máme pro vás řešení. Přijďte do Krajské knihovny Karlovy Vary – Dvory, do dětského oddělení a vraťte se o pár dní zpět. Budete si zde moci vyrobit koláž pohádkového stromu. Podzimní tvořivou dílnu vede Romana Vlčková a studenti z volnočasového kurzu od 16 do 18 hodin.