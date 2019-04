Poprask na laguně je jedna z Goldoniho nejúspěšnějších komedií o lidech z jedné rybářské vesničky. Temperament, rvačky, pračky, hádky, rozchody a usmiřování – to vše ve slavné klasické komedii ze slunné Itálie. Podaří se snaživému soudnímu úředníkovi urovnat věčné spory mezi rozhádanými mileneckými páry? To uvidíte 13. dubna od 19:30 v Karlovarském městském divadle. Vstupné je od 200 do 490 korun.

