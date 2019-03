Poutníci v Husovce

Skupina Poutníci, legenda české country hudby, působí na naší hudební scéně již 49 let.

Během programu zazní poutnické hity jako jsou písničky Panenka, Pojďme se napít nebo Hotel Hillary, ale i skladby z oblasti americké country hudby a kapelové novinky. Přijďte 21. března v 19:30 do divadla Husovka a poslechněte si, jak jim to hraje. Ve složení hrají Jan Máca a Jakub Bílý na mandolínu, kytaru a zpěv, Peter Mečiar na banjo a dobro, Jiří Karas Pola na elektrický kontrabas a zpěv. Vstupné je 150 korun.

