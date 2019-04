Městský dům dětí a mládeže v Ostrově si pro děti od 6 let připravil tvořivý program na velikonoční prázdniny. Děti budou tvořit z proutí, chybět nebudou ani velikonoční perníčky či dekorace z vajec. Děti si také vyzkoušejí velikonoční výzdobu oken a stolu, a to 18. dubna od 9 do 12 hodin v Městském domě dětí a mládeže v Ostrově. Vstupné je 70 korun.

