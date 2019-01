Představení Caveman

Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Caveman je nejen obhajobou jeskynního muže, ale hlavně obhajobou inteligentního humoru. Pobavit svou duši a zároveň zažít kulturní zážitek můžete 31. ledna v Karlovarském městském divadle. Přestavení začíná v 19:30 a končit bude ve 21:30. Lístky stojí od 100 až do 350 korun.

