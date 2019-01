Karlovy Vary – Výstava filmových plakátů Alexeje Jaroše, kterou připravila Krajská knihovna Karlovy Vary v rámci 53. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, se setkala s velkým zájmem. Proto byla přemístěna do centrální haly knihovny ve Dvorech a prodloužena až do 31. srpna. Nyní tak pozoruhodnou expozici mohou zájemci vidět v knihovně každý všední den od 9:00 do 19:00 hodin.