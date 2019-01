Výstava fotografií je realizována Karlovarským krajem a je vytvořena z nejlepších soutěžních fotografií, které zasílala široká veřejnost v rámci fotosoutěže „Proměny Karlovarského kraje za posledních 100 let“. Výstava je součástí oslav výročí 100 let od založení Československého státu a potrvá do 16. prosince 2018. Výstavu v přízemí budovy A Karlovarského kraje můžete navštívit v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v uterý a čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin.