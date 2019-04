Promítej i ty aneb Co se nenosí

Reet Ausová je módní návrhářka, která své modely tvoří z textilu, který by běžně skončil na skládce, podobně jako další tisíce tun oblečení. Reetiny ambice jsou proto opravdu vysoké: o nutnosti upcyklace chce přesvědčit vedení nadnárodních módních korporací. A co vy, víte, co nosíte?

Promítání filmu z projektu Promítej i ty se uskuteční 23. dubna od 17 hodin v městské knihovně, v pobočce I. P. Pavlova. Vstup je zdarma.

