Reprezentační ples města Ostrov

Užijte si večer v duchu noblesy a elegance tak, jak se na správný reprezentační ples sluší a patří. Celému večeru předchází welcome drink, který je podávaný od 19:30 až do 20 hodin, tedy do začátku plesu. Plesem bude provádět moderátor Petr Čimpera, vystoupí pro vás Koala Band, Petra Janů, Jana Zelenková a Robin Ondráček, Kateřina Bodláková nebo taneční skupina Mirákl. Těšit se můžete na Easy foto show, DJ Scampa nebo na půlnoční překvapení. Vstupné je od 350 do 450 korun.

26. ledna, od 20 hodin, Dům kultury Ostrov nad Ohří