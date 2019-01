Retročtení v časech První republiky, německé okupace i poúnorových časů

Oblíbili jste si program krajské knihovny Piknik s knihou? Pokud ano, tak tu pořadatelé pro vás mají podobný pořad. Tentokrát však na předzimní čas, se čtením a navíc k oslavě 100 let republiky. Ponořte se do časů První republiky, německé okupace i poúnorových časů a ochutnejte minulých 100 let všemi smysly.

Od 16 do 19 se uskuteční retročtení v oddělení pro handicapované. 16 až 17 hodina bude věnována První republice, následuje Německá okupace, která končí v 18 hodin. Následně se budete věnovat Socialismu a na závěr bude vyřčeno pár vět o Sametové revoluci.

19. prosince, od 16 hodin, Krajská knihovna K.Vary – Dvory