Rock rozezní zámeckou zahradu

Žlutice – Každoroční prázdninový festival si do zámecké zahrady pro milovníky tvrdší hudby připravili na sobotu ve Žluticích. Vystoupí osm kapel z blízkého okolí, z Karlových Varů, Ostrova, Žlutic, Stochova nebo i Plzně. Žánrově se kapely orientují na hard rock, metalcore, grunge nebo až do punku. Zámecká zahrada je možností pro příznivé počasí, při dešti se kapely s diváky přesunou do kulturního domu Žlutice. Yellow Town Rock rozezní Žlutice od 16 hodin v sobotu 14. července. Zájemci za vstupné zaplatí 200 korun.