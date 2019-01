Příznivci tvrdšího hudebního žánru by neměli v sobotu vynechat návštěvu krušnohorské obce Vysoká Pec, kde se koná akce s názvem Rock kotel. A jak už jméno napovídá, do amfiteátru v kotlině míří kapely hrající především rock a hard rock. Těšit se můžeme na vystoupení legendární karlovarské Cody, nejdeckých The Crash, Eleven Fifty z Kraslic a sokolovských Greyhound. Z Mělníka přijede Old Boards band. Začíná se v 19 hodin.