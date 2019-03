Rukojmí bez rizika je francouzská komedie s kriminální příchutí. Spisovatel Marc delší dobu nemá o čem psát. Usoudí, že se nachází v bezvýchodné životní situaci, a rozhodne se spáchat sebevraždu. Překvapí ho letitý přítel Luc, který se také kdysi pokusil zabít, když ho opustila žena – a teď chce učinit totéž, protože se k němu vrátila. Sebevražedné plány jim však překazí trojice prchajících amatérských lupičů s pytlem plným peněz – a policie za dveřmi. A Markova tvůrčí fantazie začne pracovat na plné obrátky… Jak to dopadne, to se dozvíte, jen když přijdete 24. března v 19:30 do Karlovarského městského divadla. Vstupné je od 200 do 440 korun.

24. března, od 19:30, Karlovarské městské divadlo