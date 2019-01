Sklářské muzeum Moser

Pokud hledáte nezapomenutelný zážitek vhodný pro celou rodinu, pak exkurze do sklárny a muzea Moser v Karlových Varech je pro vás to pravé. Muzeum nabízí unikátní expozici, která mapuje více než 155 let historie sklárny a představuje nejstarší sklářskou tvorbu až po současné kolekce i jejich slavné majitele. Výstava je doplněna desetiminutovým dokumentárním filmem, který shrnuje slavnou historii sklárny. K dispozici je také audioprůvodce, který podrobně komentuje muzeální expozici.

Sklářská huť Moser, srdce sklárny, nabízí pravou atmosféru výroby skla. Návštěvníci uvidí mistry skláře, jak přeměňují žhavou masu skla v jedinečný výrobek. Ucítí vůni vypalovaných dřevěných forem a zažijí neopakovatelnou atmosféru tvůrčí ruční práce. Prohlídky jsou obohaceny o prezentaci sklářských surovin, nářadí a výrobních postupů. Návštěvnické centrum je rozšířeno o kavárnu CAFÉ MOSER. Návštěvníci si tak mohou vychutnat výbornou kávu a domácí koláče s výhledem na náměstí Ludwiga Mosera s křišťálovou fontánou a křišťálovou plastikou.

Otevírací doba je každý den od 9 hodin, zavírají dle okruhu. Časy exkurzí sklářské huti začínají každou půlhodinu od 9 do 14:30. Maximálně 50 osob v jedné skupině.