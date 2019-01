Slavnostní klavírní koncert

U příležitosti státního svátku se uskuteční výjimečný klavírní recitál dvou mladých, talentovaných klavíristů Karla Vrtiška a Jana Čmejla. Karel Vrtiška se narodil v roce 1990 v Praze, kde studoval na ZUŠ Ilji Hurníka u profesorky Tomanové a na Hudební škole hlavního města Prahy u profesora Tomana. Úspěšně dokončil bakalářské i magisterské studium A Jan Čmejla se narodil v roce 2003. Na klavír hraje od šesti let a od osmi let se věnuje také skladbě. Je vítězem mnoha soutěží v České republice i v zahraničí. Teď se vám představí i v Jáchymově v Radium Palace od 20 do 21 hodin.