Sněhová královna

Dobrodružný muzikál pro celou rodinu na motivy klasického pohádkového příběhu o chlapci Kajovi a dívce Gerdě. Ta se svého kamaráda pokusí zachránit z moci Sněhové královny a střepů kouzelného zrcadla, jež mu vnikly do srdce a do očí. Strastiplné putování přes zahradu věčného léta i loupežnické doupě zavede Gerdu až do královnina ledového paláce. Inscenace vznikla jako společný projekt Západočeského a Karlovarského divadla v rámci pravidelné úzké spolupráce, a vy se můžete těšit z tohoto představení v úterý 29. ledna od 10 hodin.

29. ledna, od 10 hodin, Karlovarské městské divadlo