Sněhová královna je dobrodružný muzikál pro celou rodinu. Na motivy klasického pohádkového příběhu o chlapci Kajovi a dívce Gerdě, která se svého kamaráda pokusí zachránit z moci Sněhové královny a střepů kouzelného zrcadla, jež mu vnikly do srdce a do očí. Kam dovede strastiplné putování Gerdu, to se dovíte již dnes, 1. března, od 10 hodin v Karlovarském městském divadle. Vstupné je 70 korun.

1. března, od 10 hodin, Karlovarské městské divadlo