Storytelling v popkulturní literatuře

Mládí v hajzlu není jediná knížka, která se dá číst. Tam to teprve začíná. Jak se v moderním světě propojují populární literatura, komiksy, seriály, YouTube nebo fanfikce? O tom bude tenhle kurz. Tady ti nebudou říkat, co máš nebo nemáš číst. Nebudeš muset číst nic nudného. Lektor Teodor Kravál se na vás těší už 10. ledna v Krajské knihovně ve Dvorech, v A-klubu. Prostě pokecáte, a to od 16:30 do 18 hodin.

10. ledna, od 16:30, Krajská knihovna K.Vary – Dvory