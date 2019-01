Svatojánský jarmark v centru města

Klasický jarmark s názvem „Svatojánský“ se uskuteční ve dnech 14. a 15. června na karlovarských pěších zónách T. G. Masaryka a Zeyerova ulice. V obou dnech sem můžete přijít v době od 10 do 18 hodin. A co je tady pro vás připraveno, kromě prodejních stánků s rozličným zbožím? Bude to především soutěž Hledejte svatojánskou mušku. Nakoupit si můžete přírodní mýdla, dřevěné hračky, malovaná trička a další originální oblečení. A určitě nebude chybět ani něco dobrého k zakousnutí.