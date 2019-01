Tajemství pánů Becherů

Becherovka je známá především vyvážeností chutí, dokonalou souhrou té sladké a té hořké. I v životě se prolínají chvíle radostné a bolestné. Ani u nejslavnější karlovarské rodiny, stvořitelů Becherovky, to nebylo jiné. Hořkosladké vyprávění o „třináctém karlovarském prameni“ nás zavede do dávné historie města, ale také do časů nedávno minulých. Uvidíte příběh, plný vyvážené chuti pravdy a básnické licence. Nová komedie je plná tajemných bylin, lásky a lidskosti. A to vše s příchutí Becherovky v Karlovarském městském divadle!