Tajemství stepi: 15 let české archeologické expedice v Uzbekistánu

Zavítejte na okamžik do srdce střední Asie, do stepí jižního Uzbekistánu, a poslechněte si, jak zde probíhá každoroční česká archeologické expedice. Dozvíte se nejen o archeologických nálezech, nově objevených lokalitách a skalním umění, ale také budete mít možnost nahlédnout do každodenního života místních obyvatel a stejně tak do praktických stránek fungování expedice. Doprovodnou akci ke stejnojmenné výstavě vede lektorka Mgr. Anna Augustinová, a to 8. dubna od 17 hodin ve společenském sále krajské knihovny v Dvorech. Vstupné je 40 korun.

8. dubna, od 17 hodin, Krajská knihovna K. Vary – Dvory