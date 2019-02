The Backwards – Beatles revival

Kapela The Backwards je jedním z nejlepších Beatles revivalů na světě, o čemž svědčí i dvojnásobné vítězství na prestižním Beatlefestu v New Yorku v letech 1998 a 2003. Nový program pod názvem BEATLES – SOLO YEARS nabídne kromě největších hitů nejznámější songy jednotlivých členů kapely, které vznikly po rozpadu legendárního bandu. Na hudební nálož se těšte 20. února, od 19:30 v Karlovarském městském divadle. Vstupné je od 300 do 490 korun.

20. února, od 19:30, Karlovarské městské divadlo