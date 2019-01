Útvina - První workshop v rámci projektu "Přílezy: Odstraňme letargii v Sudetech, který podpořila Nadace Via - The Via Foundation s přispěním Nadace Jablotron. Cílem je seznámit veřejnost s lidovými zvyky a obyčeji vztahující se ke svátkům jara. Součástí worshopu v budově Motorestu na rozcestí v Útvině bude beseda o zvycích, koledy a písně a společně budeme plést košíky z pedigu.