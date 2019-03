Trendy na trhu práce (nejen) v životě mladých s Tomášem Peškem

Časy, kdy jsme vychovávali mladší generaci pro budoucnost, o které jsme věděli, že bude do velké míry podobná té naší, je už dávno pryč. Většina pracovních pozic, ve kterých stráví dnešní děti většinu svého života, ještě neexistuje. Předpokládá se, že generace „Z“ změní v průměru svoji práci za život 17x, to znamená, že v jedné pozici zůstane v průměru tři roky. Nemusíme hledět 40 roků dopředu, abychom neměli často pocit, že dnešní mladé generaci nerozumíme. Jací jsou, co je zajímá. Co přinesou nejbližší roky? Jaké trendy se dnes objevují, ale pravděpodobně se stanou v nejbližší době v mnohých komunitách mladých lidí „mainstreamem“? A jak to specificky souvisí s trhem práce? O tom povede v hotelu Dvorana 15. března od 9 hodin přednášku a následně interaktivní diskuzi Tomáš Pešek, expert na problematiku rozvoje mladých lidí.

15. března, od 9 hodin, hotel Dvorana