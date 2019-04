Tři klasické pohádky v indiánském provedení

Jeníček a Mařenka čili Ahajúte a Šavenis ve spárech lidožroutů. Smolíček pacholíček aneb ztracený chlapec Čikaja ohrožený kojoty. Šípková Růženka neboli Pípsil, po píchnutí šípem sedmdesát sedm let spící. To je indiánská verze nejdobrodružnějších příběhů pro děti i dospělé, také roztodivná zvířena, nadpřirozené bytosti, humor, podmanivé písně a divoké tance. V režii Petra Richtera účinkují karlovarští Indiáni. A ptáte se kdy a už se nemůžete dočkat? Tak to si zapište do diáře 13. dubna od 14 hodin v Kulturním domě v Kolové.

13. dubna, od 14 hodin, Kulturní dům Kolová